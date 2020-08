Vladimir Putin declară război paradisurilor fiscale europene Cu Gazprom ajuns pe roșu în buget, de la ultima criza din 2015, cu PIB-ul prevazut sa scada cu peste 6,5% și cu o situație politica interna extrem de complexa, marcata de dificultatea lui Putin de a gasi un succesor, la care se adauga recentele dezechilibre din Belarus, Kremlinul își propune sa se consolideze, iar unul dintre obiectivele acțiunii sale au devenit recent paradisurile fiscale "ascunse" ale Uniunii Europene, acuzate ca profita de pe urma acordurilor bilaterale privind dubla impozitare, care permit numeroaselor companii rusești sa scape de vistieria naționala,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

