Vladimir Putin condamnă poziția UE privind un pact nazisto-sovietic din perioada celui de al doilea război mondial Președintele rus Vladimir Putin a calificat drept &"minciuna sfruntata&" poziția UE privind un pact germano-sovietic de non-agresiune de dinaintea razboiului. O rezoluție adoptata recent de UE afirma ca pactul a deschis calea razboiului mondial, potrivit Rador care citeaza Deutsche Welle.

Președintele rus a respins miercuri drept &"nefondata&" o rezoluție UE care afirma ca pactul Molotov-Ribbentrop din 1939 a construit fundația celui de al doilea razboi mondial.

Vorbind cu oficiali care organizau a 75-a aniversare a sfârșitului razboiului, Putin a declarat ca poziția UE &"nu e bazata… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorii Parlamentului European și ai celor 28 de țari ale UE au ajuns joi dimineața la un preacord pentru reformarea condițiilor de munca ale șoferilor de tir, un dosar ultrasensibil marcat de opoziția dintre Est și Vest, scrie AFP. „Am ajuns la un acord preliminar”, a scris pe Twitter, fara a…

- Președintele american Donald Trump a ajuns luni la Londra, unde urmeaza sa participe la un summit al Alianței Nord-Atlantice, care se va desfașura marți și miercuri în capitala Marii Britanii, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. Cu ocazia reuniunii Aliantei Nord-Atlantice,…

- PwC Paying Taxes: Romania a urcat 17 pozitii in clasamentul global, dupa transferul contribuțiilor de la angajator la angajat. Analiștii atrag atenția ca masura este una artificiala Romania a urcat 17 pozitii in clasamentul global PwC Paying Taxes 2020, parte a raportului Doing Business al Bancii Mondiale,…

- Romania a urcat 17 pozitii in clasamentul global PwC Paying Taxes 2020, parte a raportului Doing Business al Bancii Mondiale, si se situeaza in acest an pe locul 32 dupa ce, in 2018, tara a ocupat pozitia 49. "Romania devanseaza, in acest an, alte tari din Europa Centrala si de Est, precum Cehia (locul…

- Țarile fost comuniste din Europa Centrala și de Est sunt mai bogate ca niciodata, iar cetațenii lor mai sanatoși decat acum 30 de ani, se arata intr- analiza realizata de catre ”The Guardian”. Chiar daca nemulțumirile generate de tranziția catre capitalism au dus la o ascensiune a populismului, publicația…

- Zeci de tancuri Abrams si blindate Bradley au ajuns pe calea ferata la terenul de antrenament din Pabrade, in apropierea capitala Vilnius, scrie Agerpres. Ministrul lituanian al Apararii, Raimundas Karoblis, a declarat ca desfasurarea a aproximativ 500 de soldati americani care vor ramane…

- Aproximativ 400 de cazuri noi de cancere pediatrice sunt diagnosticate si tratate anual in Romania, ceea ce inseamna o incidenta anuala de 10 cazuri la suta de mii de copii, arata un studiu prezentat joi de Societatea Romana de Onco-Hematologie Pediatrica. Conform acestui studiu, in perioada 2010 –…

- STRATEGIE Peste 2.500 tancuri, blindate si piese autopropulsate de artilerie vor fi transferate in Romania, Polonia, Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia si Lituania, state aflate pe toata latura de Est a NATO.