Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut miercuri negocieri intre Israel si palestinieni, apreciind, de asemenea, ca este „necesar” sa se evite „extinderea conflictului”, relateaza AFP. El a cerut ca eforturile sa se concentreze pe diplomatie pentru a pune capat luptelor declansate de atacul sangeros…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit joi la Kremlin cu liderul cecen Ramzan Kadirov, in plina controversa legate de fiul acestuia, Adam Kadirov, care a batut recent un detinut pentru ca a ars Coranul, relateaza EFE, potrivit Agerpres. Intentia lui Putin era de a aborda situatia economica…

- Președintele rus Vladimir Putin a facut joi, 24 august, prima declarație publica moartea anunțata a lui Evgheni Prigojin, in urma prabușirii unui avion privat, miercuri seara, intr-o regiune din Rusia. Liderul de la Kremlin și-a exprimat condoleanțele fața de familiile victimelor, iar despre liderul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care depune eforturi pentru restabilirea unui coridor securizat pentru transportul de cereale prin Marea Neagra, spera in continuare ca omologul sau rus Vladimir Putin va efectua o vizita in Turcia in luna august, conform unei declaratii facute vineri si citate…

- Presedintele belarus a facut anunțul marți, in timpul unei vizite in regiunea Brest, situata la granița dintre Polonia și Belarus, transmite EFE, potrivit Agerpres.„Mai mult de jumatate din armele nucleare care urmau sa fie desfasurate au fost deja livrate si amplasate in diferite parti ale tarii",…

- UPDATE - Președintele ucrainean Volodimir Zelenski vrea sa creeze un Silicon Valley ucrainean in peninsula Crimeea, spune Mihailo Fedorov, viceprim-ministru și ministru al transformarii digitale al Ucrainei, relateaza Ukrainska Pravda.UPDATE - Ucraina a raspuns cu aceeași moneda Rusiei, care a amenințat…