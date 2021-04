Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite iau in considerare trimiterea unui efectiv numeros de nave de razboi in Marea Neagra in urmatoarele citeva saptamini, intr-o demonstratie de sustinere a Ucrainei pe fondul prezentei militare crescute a Rusiei la granita de est a Ucrainei, a declarat pentru CNN un oficial al apararii. NATO…

- Presedintele rus si cancelarul federal german si-au exprimat ingrijorarea in legatura cu escaladarea tensiunilor in conflictul din estul Ucrainei, a anuntat Kremlinul joi intr-un comunicat, la finalul unei convorbiri telefonice intre cei doi lideri, in timp ce guvernul german a anuntat ca Angela…

- Rusia a inceput deodata sa se pregateasca pentru un razboi in toata regula in Ucraina, dar care este cu adevarat obiectivul presedintelui Vladimir Putin? „Se va intampla sau nu? Vom ve­dea. Cei din Occident nu stiu ce sa faca in aceasta privinta“. Asa rezuma situa­tia recent Pavel Felgenhauer,…

- Angela Merkel, Emmanuel Macron și Vladimir Putin au avut marți, 30 martie, in cadul unei videoconferințe, un schimb de opinii vizand cooperarea in cateva probleme internaționale la zi, incluzand vaccinurile anti-Covid-19, vaccinul rus SputnikV, situația opozantului rus Aleksei Navalnii, situația din…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a interzis trei televiziuni calificate drept pro-ruse, în încercarea de a contracara propaganda Kremlinului, o decizie condamnata de Moscova și salutata de Washington, transmite AFP.În urma unei decizii a Consiliului de securitate naționala,…

- Din ordinul presedintelui Vladimir Putin, de saptamana viitoare incepe vaccinarea in masa a populatiei din Rusia. Vaccinul nu este facultativ. Președintele rus vrea ca intreaga populație sa fie imunizata cat mai repede cu vaccinul dezvoltat de țara sa, pe care il numește „cel mai bun”. ”Cer lansarea…