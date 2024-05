Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin este dispus sa opreasca razboiul din Ucraina printr-un armistitiu negociat care sa recunoasca actualele linii de pe campul de lupta, au transmis patru surse rusesti pentru Reuters, citat de news.ro , care au precizat, pe de alta parte, ca liderul de la Kremlin este pregatit…

- Mișcarea islamista palestiniana Hamas a anunțat sambata ca studiaza o contrapropunere israeliana de incetare a focului in Gaza și eliberarea ostaticilor. „Astazi, Hamas a primit raspunsul oficial israelian la poziția noastra transmisa mediatorilor egipteni și qatarezi din 13 aprilie. Mișcarea Hamas…

- Autorizarea detinutilor ucraineni sa serveasca in armata a fost aprobata miercuri in prima lectura de parlamentul de la Kiev, care a votat un proiect de lege menit sa aduca noi soldati in randul trupelor diminuate si epuizate dupa mai mult de doi ani de razboi cu Rusia, relateaza Reuters, conform Agerpres.

- Emmanuel Macron a afirmat ca Rusiei i se va cere sa respecte o incetare a focului in Ucraina in timpul Jocurilor Olimpice de la Paris. Presedintele francez a facut aceste declarații in timpul unui interviu difuzat de televiziunea ucraineana si postat sambata de o jurnalista ucraineana pe canalul sau…

- Rusiei i se va cere sa respecte o incetare a focului in Ucraina in timpul Jocurilor Olimpice de la Paris, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu de la Paris, difuzat de televiziunea ucraineana si postat sambata de o jurnalista ucraineana pe canalul sau YouTube.

- Un dispozitiv exploziv a fost lansat in zona gardului unde se afla rezervoarele de combustibil diesel, a declarat conducerea centralei nucleare, adaugand ca expertii AIEA de la centrala nucleara au fost notificati cu privire la bombardament.Reuters mentioneaza ca informatia nu poate fi verificata deocamdata.Centrala…

- Doua zile de discuții la Cairo intre Hamas și mediatorii egipteni și qatarezi in vederea unui acord de incetare a focului in Fașia Gaza au luat sfarșit marți, 5 martie, fara vreun progres decisiv, transmite Reuters din Cairo. Bassem Naim, inalt oficial al Hamas, a declarat ca mișcarea islamista palestiniana…

- Guvernul indian a recunoscut ca mai mulți resortisanți indieni au fost recrutați de catre armata rusa pentru a lupta pe front in Ucraina. Familiile acestora sunt ingrijorate intrucat nu mai au nicun fel de vești de la ei. New Delhi se afla deja in discuții cu Moscova pentru a-i repatria. Corespondentul…