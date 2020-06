Vladimir Putin a evaluat dezvoltarea economiei Rusiei în ultimii 20 de ani CHIȘINAU, 28 iun - Sputnik. Președintele Vladimir Putin considera ca Rusia are șanse sa iasa din criza declanșata pe fundalul pandemiei cu pierderi minime, avand in vedere acțiunile autoritaților din ultimii ani pentru dezvoltarea economiei. Declarația a fost facuta de catre liderul de la Kremlin intr-un interviu pentru postul de televiziune „Rossya-1”, potrivit RIA Novosti. © Sputnik / Aleksey NikolskiyPutin spune ce tip de persoane nu vor fi niciodata in anturajul lui Putin a reamintit de situația din anii 90 in care s-a pomenit Rusia. Potrivit oficialului rus, „ajutorul umanitar era… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 23 iun - Sputnik. Liderul de la Kremlin a remarcat ca pandemia COVID-19 a dus la o recesiune a economiei globale. Criza a afectat și economia Rusiei, iar Produsul Intern Brut a scazut cu 19%, a menționat Vladimir Putin. In context, liderul rus a declarat ca politica statului a fost…

- CHIȘINAU, 23 iun - Sputnik. Incepand cu 1 ianuarie 2021, impozitele pentru contribuabilii care au venituri mai mari de cinci milioane de ruble anual se vor majora de la 13% la 15%. Despre asta a anunțat astazi președintele Rusiei, Vladimir Putin in timpul adresarii sale catre cetațeni. © Sputnik…

- CHIȘINAU, 30 mai - Sputnik. Președintele Rusiei susține ca in multe state a fost necesara anularea restricțiilor impuse in contextul pandemiei COVID-19. Și asta pentru ca de acest lucru depinde in mod direct economia. © AP Photo / Alvaro BarrientosSpania, relaxare restrictii: ce se intampla de la…

- CHIȘINAU, 28 mai - Sputnik. Șeful Guvernului a declarat la postul de televiziune N4 ca iși dorește renegocierea condițiilor de acordare a creditului rus. Ion Chicu susține ca i-a trimis deja o scrisoare in acest sens premierului Federației Ruse, Mihail Mișustin. „Saptamana trecuta am remis o…

- CHIȘINAU, 30 apr – Sputnik. Reacția anumitor cercuri politice ale Chișinaului privind acordul de imprumut de la Federația Rusa a 200 de milioane de euro este o nedumerire. Despre aceasta este precizat intr-un comunicat de presa al Ministerului rus de Externe. Potrivit informațiilor,…

- CHIȘINAU, 30 apr - Sputnik. Ofițerii Serviciului Federal de Securitate al Rusiei au impiedicat pregatirea unor atentate teroriste in orașul Ekaterinburg, anunța RIA Novosti. © REUTERS / Benoit TessierTeroare in plina Pandemie: Atac sangeros in Franța - morți și raniți Comitetul Național Antiterorism…

- BUCUREȘTI, 16 apr – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a insarcinat guvernul sa elaboreze și sa aprobe intr-un termen de trei luni un program de dezvoltare a științei și tehnologiilor nucleare in Rusia pana in anul 2024, decretul șefului statului a fost publicat pe portalul oficial al…

- CHIȘINAU, 15 apr - Sputnik. Liderul de la Kremlin a anunțat un set de masuri pentru susținerea sectoarelor economiei ruse afectate de pandemia COVID-19. De facilitați se vor bucura in special intreprinderile mici și mijlocii, care nu sunt specializate in comercializarea produselor alimentare.…