- Numarul infectarilor zilnice creste de sapte zile consecutiv. Potrivit datelor oficiale, epidemia s-a soldat cu 18 morti in Rusia, iar 121 de persoane s-au vindecat. Camera inferioara a Parlamentului rus (Duma) si-a dat acordul initial marti pentru o propunere legislativa care ii va permite…

- Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat duminica aceasta ca epidemia de coronavirus a intrat intr-o noua faza in contextul in care numarul total al cazurilor confirmate in capitala Rusiei a depasit 1.000, iar multi moscoviti au continuat sa iasa in pofida apelurilor de a sta acasa, informeaza…

- Masura se va aplica la toate frontierele terestre si maritime, traficul aerian fiind deja sistat, conform unui decret guvernamental publicat sambata. Restrictia nu priveste transporturile de marfuri. Diplomatii sunt exceptati, la fel si cetatenii rusi care trebuie sa paraseasca tara in urma…

- Premierul rus Mihail Misustin le-a cerut vineri tuturor cetatenilor sa ramana in case, cu exceptia deplasarilor esentiale, intr-un efort de a stopa raspandirea coronavirusului si in contextul in care Rusia a raportat 196 de noi cazuri intr-o zi, un nou record, transmite Reuters, citata de Agerpres.Numarul…

- Isteria declansata de noul coronavirus in Rusia este rezultatul unor informatii provocatoare false venite din strainatate, a declarat miercuri presedintele rus, Vladimir Putin, intr-o reuniune cu membri ai guvernului de la Moscova, potrivit DPA, TASS si RIA Novosti.Potrivit FSB (Serviciul…

- "Daca nu ati primit autorizatie si manifestati, atunci da, va rugam sa mergeti sa va barbieriti in inchisoare. Sa va odihniti, sa va destindeti un pic! Aceasta este legea si trebuie sa o respectam. In caz contrar, situatia din tara explodeaza, altfel lasam ca masinile sa fie incendiate pe strazi", a…

- Moscova a sugerat Minskului un acord asupra pretului la resursele energetice in schimbul aderarii Belarus la Rusia intr-un singur stat, a anuntat vineri presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, citat de agentia de presa de stat de la Minsk, Belta, potrivit Reuters, citata de Agerpres.Rusia si Belarus…

- O singura zi i-a trebuit lui Vladimir Putin ca sa faca reforma in Rusia. Miercuri, 15 ianuarie, in nici o ora, a tinut un discurs despre Starea Natiunii, a demis – intr-o forma simpla, a la russe – Guvernul Medvedev in deplinatatea sa si a numit un nou premier, in persoana lui Mikhail Mishustin, seful…