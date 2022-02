Vladimir Putin este de parere ca proiectul Dumei de Stat privind recunoasterea independentei regiunilor ucrainene Lugansk si Donetk nu este in conformitate cu Acordul de la Minsk, anunta Kremlinul. „Presedintele a primit solicitarea, a reactionat, a analizat-o. Insa a subliniat ca recunoasterea Republicii Populare Lugansk si a Republicii Populare Donetk nu ar fi in conformitate […] The post Vladimir Putin a dat raspunsul privind recunoasterea independentei pentru Lugansk si Donetk first appeared on Ziarul National .