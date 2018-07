Vladimir Putin a avut o ntrevedere cu Emmanuel Macron nainte de a asista amndoi la finala CM 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron s-au reunit duminica la Kremlin pentru a discuta despre relatiile bilaterale, cu putin timp inainte de a asista amandoi la finala Cupei Mondiale de fotbal dintre Franta si Croatia, pe Stadionul Lujniki din Moscova, informeaza EFE.…

- Cu doar cateva ore inainte de startul finalei Cupei Mondiale, optimismul și voia buna domneau atat printre suporterii Franței, cat și printre cei ai Croației. Pe masura trecerii timpului, grupurile de fani din Paris, Zagreb sau Moscova au devenit din ce in ce mai numeroase și mai galagioase. Ramane…

- Franta si Croatia disputa in aceasta seara, de la ora 18.00, la Moscova, pe Stadionul Lujniki, ultimul act al Campionatului Mondial din Rusia. Daca francezii au mai fost campioani mondiala in 1998, cand au si organizat turneul final, dupa 3-0 cu Brazilia in finala, Croatia se afla pentru prima oara…

- Mai multi sefi de stat vor asista, duminica, la finala Cupei Mondiale de fotbal, dintre nationalele Frantei si Croatiei. La eveniment vor fi prezente si vedete din showbiz si din lumea sportului, relateaza AFP (news.ro).In tribuna oficiala a stadionului Lujniki se vor afla, intre altii, presedintele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va discuta despre Siria, Iran si Ucraina cu omologul sau rus Vladimir Putin cand se vor intalni duminica la Moscova, ziua finalei Cupei Mondiale la fotbal intre selectionatele Frantei si Croatiei, a declarat sambata o sursa a biroului presedintelui francez, citata…

- Argentinianul Nestor Pitana a fost desemnat arbitrul finalei Cupei Mondiale 2018, în care se vor înfrunta selectionatele Frantei si Croatiei, duminica seara, pe stadionul Lujniki din Moscova, a anuntat Federatia internationala de fotbal (FIFA).

- Franta – Croatia este finala Cupei Mondiale din Rusia, meci care va avea loc peste trei zile, la Moscova. Ecourile jocurilor din semifinale inca nu s-au incheiat, iar Belgia si Anglia continua sa-si linga ranile.

- Franta s-a calificat pentru finala Cupei Mondiale. Pentru a-i sustine pe ”Les Bleus”, Emmanuel Macron si sotia sa Brigitte vor fi prezenti, duminica, la meci. Alaturi de ei va fi si Vladimir Putin. Potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, finala din Moscova se va solda ”obligatoriu” cu contacte…