Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a aprobat luni, prin decret, acordarea de pasapoarte locuitorilor celor patru regiuni ucrainene anexate ilegal de catre Rusia – Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie, potrivit agerpres. Decretul prezidential include un regulament privind solicitarea si acordarea de documente…

- Presedintele rus Vladimir Putin a aprobat luni, prin decret, acordarea de pasapoarte locuitorilor celor patru regiuni ucrainene anexate ilegal de catre Rusia - Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie, transmite EFE.

- Liderii proruși ai celor patru regiuni ucrainene- Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, care au fost anexate ilegal de Rusia in luna septembrie, au fost decorați de președintele rus Vladimir Putin, relateaza EFE, conform Agerpres.

- Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret prin care introduce stare de razboi in cele patru regiuni ucrainene anexate recent de Rusia. Legea martiala va intra in vigoare in Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson, din 20 octombrie.

- Vladimir Putin a declarat legea marțiala in regiunile Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, anexate ilegal de la Ucraina. Anunțul a fost facut in timpul unei reuniuni televizate a Consiliului de securitate al Rusiei.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri, in cadrul unei ceremonii organizate la Kremlin, ca populatia din cele patru regiuni, Herson, Zaporojie, Lugansk si Donetk, a facut o alegere istorica pentru generatiile viitoare, referindu-se la rezultatul referendumurilor care, conform Rusiei certifica…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat anexarea regiunilor Herson, Zaporojie, Donetk si Lugansk la Federatia Rusa, dupa așa numitelereferendumuri pe care rușii le-au organizat de-a lungul saptamanii.