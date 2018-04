Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii Uniunii Europene care sosesc in Marea Britanie in perioada de tranzitie de dupa Brexit vor putea cere sa ramana in aceasta tara pe termen nedefinit, dar nu-si vor putea aduce automat si familiile, a indicat miercuri guvernul de la Londra, potrivit Reuters. Un document publicat…

- Victoria unui candidat independent sustinut de Opozitie in oraselul ungar Hodmezovasarhely, in defavoarea partidului de guvernare Fidesz, cu doar cateva saptamani inainte de alegerile parlamentare, ar putea clatina serios majoritatea de care dispune Viktor Orban in sondajele pre-electorale.…

- Ministrul britanic insarcinat cu Brexitul, David Davis, a estimat miercuri ca un acord cu UE privind o perioada de tranzitie dupa Brexit ar putea fi convenit ''pana la sfarsitul lunii martie'', informeaza AFP si Reuters. Aceasta perioada de tranzitie, daca va fi stabilita,…

- Cercetatorii greci au reconstituit din silicon infatisarea unei adolescente care a trait acum 9.000 de ani, in perioada mezolitica, informeaza marti Reuters. Pe baza analizei oaselor si dintilor, adolescenta, botezata Dawn, se crede ca ar fi avut intre 15 si 18 ani. Maxilarul proeminent…

- Mișcarile de strada de sambata seara din Romania impotriva corupției au fost prezentate de pe larg de marile instutuții de presa din Europa și SUA. Potrivit HotNews.ro, manifestațiile au fost surprinse de EuroNews, care a și transmis protestul live, sambata, toata ziua, ABC News, The Guardian, New York…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat, miercuri, ca spera ca Marea Britanie sa se intoarca in Uniunea Europeana dupa ce aceasta va parasi Blocul comunitar, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters si cotidianul The Guardian.

- Marea Britanie va avea mai multi bani disponibili pentru serviciile publice decat cele 350 de milioane de lire sterline pe saptamana promise de sustinatorii iesirii tarii din Uniunea Europeana, a declarat ministrul de externe britanic, Boris Johnson, intr-un interviu publicat marti de cotidianul…

- Cetațenii europeni ar trebui sa aiba aceleași drepturi de rezidența in Marea Bitanie și in cei doi ani de tranziție, dupa declararea oficiala a Brexitului, au transmis celelalte 27 țari membre ale UE, scrie Reuters. Reducerea imigrației a fost principalul motiv pentru care 52% dintre britanici…