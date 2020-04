Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Destinul le surade berbecilor in aceasta perioada și vor avea parte de o perioada foarte buna. Vei avea parte de cateva oportunitați la care trebuie sa fii foarte atenta. Daca vei reuși sa profiți cum trebuie de ele, vei avea parte de foarte multe beneficii. Trebuie sa inarmezi cu foarte…

- "Transmit un gand de apreciere si incredere colegilor mei de breasla, medicilor, asistentilor medicali, infirmierilor pentru efortul depus in asigurarea asistentei medicale, precum si pentru celelalte categorii de personal care lucreaza in unitatile sanitare, serviciile de ambulanta, directiile de sanatate…

- Primaria Brasov va asigura dezinfecția și echipamentele necesare funcționarii cabinetului pentru urgente stomatologice. ,,Avand in vedere ca in aceasta perioada, conform ordonanțelor militare, toate cabinetele stomatologice sunt inchise, deschiderea unui cabinet pentru urgente era absolut necesara.…

- In contextul masurilor dispuse prin Decretul Președintelui Romaniei nr.195/2020 privind instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei, Ordonanța Militara a Ministerului Afacerilor Interne nr.3din 24.03.2020, privind masuri de prevenire a raspandirii COVID – 19, a masurilor adoptate de Comitetul…

- Bancile comerciale din Romania lucreaza la un mecanism pentru conditii mai relaxate fata de clienti, care sa fie aplicat pe termen mai lung, dar in acelasi timp trebuie schimbat si regulamentul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a declarat, marti seara, la Digi 24, ministrul Finantelor Publice, Florin…

- Ziarul Unirea Cum ne pregatim de Postul Paștelui, cea mai lunga și grea perioada de austeritate pentru credincioși Crestinii ortodocsi intra luni, 2 martie, in Postul Mare sau Postul Pastilor pentru Pastele 2020. Urmeaza 40 de zile in care rugaciunile trebuie sustinute ... Cum ne pregatim de Postul…

- China a anuntat, duminica, decesul a altor 97 de persoane si infectarea a 648. In Coreea de Sud s-au inregistrat 550 de cazuri de infectie, 350 doar in ultimele 48 de ore. Aproape jumatate din cazuri au legatura cu un grup religios din sudul tarii. Si in Europa este alerta din cauza coronavirusului.…

- Europarlamentarul PNL Gheorghe Falca a transmis luni ca formatiunea din care face parte se va lupta pentru ca implementarea Pactului Verde in Romania sa fie un succes „si pentru a pune bazele unei economii durabile”.