Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca parintii nu trebuie sa se prezinte la scoala cu un formular completat prin care sa-si dea acordul pentru testarea COVID a copiilor si ca se va face acest lucru doar in cazul in acelor copii care prezinta simptome, el adaugand ca Ministerul Educatiei a dat un…

- Premierul Florin Citu a declarat, despre testarea elevilor cu simptome de COVID-19, ca vor fi situatii exceptionale cand acestea vor fi facute si ca nu va fi lumea testata din prima zi de scoala. Seful Executivului a precizat ca nu trebuie sa vina parintii cu formularul de consimtamant completat la…

- Florin Citu susține ca Ministerul Sanatatii s-a grabit sa puna pe site acel formular prin care parintele isi da consimtamantul pentru testarea rapida a copilului care va avea simptome de COVID-19 la scoala: „Cineva s-a grabit sa puna acel document in spatiul public pentru ca am vazut si comunicatul…

- Ministrul Educatiei a declarat, vineri seara, ca formularul de consimtamant nu este necesar luni, odata cu redeschiderea scolilor. In plus, acesta a precizat ca nu Ministerul Educatiei a solicitat acest document, ci Ministerul Sanatații, adaugand ca inca nu „s-a gasit” baza legala pentru a cere completarea…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat vineri ca este necesar ca parintii sa isi exprime acordul informat cu privire la testarea copiilor in unitatile de invatamant. Acesta a mentionat ca va exista pe paginile de internet ale Ministerului Educatiei si Ministerului Sanatatii un formular tip…

- Decizia de trecere intr-un scenariu in altul a școlilor se va lua in funcție de situația epidemiologica la nivelul localitații, se arata in proiectul de ordin transmis de ministerele Educației și cel Sanatații, pentru inceperea școlii. Pe site-ul Ministerul Educației va exista o trimitere catre pagina…

- "Pregatiți copiii pentru școala" a anunțat președintele Klaus Iohannis la finalul unei ședințe cu premierul, ministrul Educației și ministrul Sanatații. Șeful statului a detaliat scenariile dupa care iși vor deschide porțile unitațile de invațamant. Astfel, in localitațile din scenariul verde, toți…

- Ministrul Educației, Sorin Campeanu, a anunțat care sunt copiii care nu ar trebui sa se intoarca fizic la școala pe 8 februarie, chiar daca ceilalți elevi se intorc in banci. Este vorba despre copiii care au contraindicații medicale. „Dintre cele trei scenarii care au fost precizate – verde, galben…