Stiri pe aceeasi tema

PNL a cedat județe importante, dar și Capitala. PLUS va propune urmatorul prefect in Capitala. „Revocarea din funcția de prefect al municipiului București, ca și numirea dealtfel, sunt decizii politice,…

PNL continua sa faca angajari dubioase la Apele Romane, ultima fiind prezentata intr-un amplu material al jurnalistilor de la Recorder. Este vorba, de aceasta data, despre o angajare la Administrația Bazinala de Apa (ABA) Prut-Barlad, unde sef este Petru Avram, vicepreședinte PNL Iași.

Acesta este de parere ca un singur incident de acest gen este insuficient pentru schimbarea ritualurilor din biserica ortodoxa. Uita insa de decesele similare in cazul bebelușilor din anii trecuți.

Este vorba despre parintii elevilor care vor studia in continuare in online, fie in localitatile in care incidenta este peste 1.5 la mia de locuitori, fie in cazul in care familia detine adeverinta care atesta ca elevul sufera de boli cronice si i se recomanda evitarea colectivitatii.

Drula a declarat ca in 2020, cand numarul de calatori s-a prabușit in plina pandemie, salariații metroului au primit o creștere medie a salariilor cu 18%, iar pentru acest an compania – cu pierderi – cere o subvenție de la guvern de 1,04 miliarde de lei, adica circa 17% din bugetul Ministerului Transporturilor.…

„Noi pregatim acum bugetul pe anul 2021 și, in paralel, am demarat o masura de reforma importanta in domeniul pensiilor. Pe aceasta masura de reforma am realizat deja inceputul reevaluarii tuturor dosarelor de pensie, in condițiile in care, pentru o buna exemplificare, in Romania exista aproximativ…

Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, „pare mai degraba izolat", spune politologul Cristian Pirvulescu. El arata ca partidul din care face parte nu i-a luat apararea, dupa luarile de poziție din urma tragediei de la Institutul Matei Balș. „Astazi s-a discutat despre lipsa de profesionalism…

Deputatul Florin Roman anunta sfarsitul lui Ludovic Orban la conducerea PNL: "E nevoie ca de aer, de lideri puternici, de o noua improspatare a imaginii partidului, pentru ca lupta pentru 2024 a inceput deja!" "Romania anului 2021 inseamna inca suferința, deși liderii politici incearca sa imprime speranța…