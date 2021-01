Stiri pe aceeasi tema

Jurnalistul Victor Ciutacu i-a atacat dur pe primarul Capitalei, Nicușor Dan, și pe șeful DSU, Raed Arafat, dupa incendiul de la Matei Balș din Capitala. Ciutacu spune ca oamenii au murit din cauza problemelor cu incalzirea și ca Arafat trebuie sa se controleze.

Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, spune ca nu are informații ca in cladirea de la Matei Balș ar fi existat alte surse de incalzire decat cele firești: „Spitalul nu a dus lipsa de finanțare și a avut un management stabil". Intrebat, la Digi24, daca o sursa de incalzire ar fi cauzat incendiul…

Premierul Florin Cițu a convocat o ședința de guvern la ora 13.30, iar de la ora 14.00 va face declarații de presa, anunța Guvernul. Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a facut declaratii cu privire…

Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a facut declaratii cu privire la posibilele cauze care au declansat incendiul de vineri dimineata, in cadrul unui pavilion al Spitalului Matei Bals. Rudele și aparținatorii pacienților afectați au venit in fața spitalului pentru a se interesa de starea acestora.…

Incendiu izbucnit vineri la Institutul de boli infectioase ''Matei Bals'' Foto: Arhiva/ Agerpres Ministerul Sanatatii anunta ca trei persoane au decedat în urma incendiului izbucnit vineri dimineata la Institutul de boli infectioase ''Matei Bals'' din Capitala. ''Din pacate, au fost…

- Inca doi romani au fost confirmați cu noua tulpina a coronavirusului din UK. Cei doi pacienți se afla in prezent internați la spitalul Matei Balș din București, transmite Ministerul Sanatații. Cei doi nu au calatorit in afara țarii spun autoritațile. Intre timp Vlad Voiculescu le cere autoritaților…

Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a trimis responsabililor din Capitala care se reunesc, vineri, la ora 13, in ședința Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența, o scrisoare in care cere menținerea restricțiilor in București, conform unor surse oficiale citate de G4media.ro. Ministrul Voiculescu…

