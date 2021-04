Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca aceasta zi de 11 aprilie a reprezentat una a gafelor pentru Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, iar faptul ca și-a ținut declarația de presa in direct chiar in același timp cu premierul Florin Cițu, a fost numai gafa cea mai vizibila. Vlad Voiculescu, gafa colosala inaintea conferinței…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si-a inceput declaratia de presa de duminica in timp ce premierul Florin Citu era deja intr-o alta conferinta de presa. Daca inițial a parasit pupitrul imediat ce a sosit, Voiculescu parea ca va aștepta ca premierul sa termine declarația de presa. Numai ca el s-a…

- Florin Cițu și Vlad Voiculescu și-au suprapus declarațiile de presa, duminica, la ora 16.00, deși, de obicei, conferințele se organizeaza astfel incat televiziunile sa poata prelua mesajul fiecarui oficial in timp real. Mai ales in cazul celor doi, ale caror declarații erau așteptate inca de vineri…

- Vlad Voiculescu a pus pe masa premierului Florin Cițu raportul pe care acesta i l-a cerut in urma cu zece zile. Cițu i-a cerut ministrului Sanatații intr-o declarație de presa sa faca un raport cu tot ce a facut in trei luni de cand ocupa fucția și cum s-a pregatit pentru valul 3 al pandemiei. […] The…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine, miercuri, o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, a anuntat Administratia Prezidentiala, declaratie pe care o puteti vedea in sectiunea Video a materialului. Klaus Iohannis sustine astazi, 17 februarie o declaratie de presa la Palatul Cotroceni. Astazi, presedintele…

- UPDATE – Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca scolile se vor redeschide in format fizic pe 8 februarie pentru majoritatea copiilor. ‘In unanimitate am decis urmatoarele lucruri: incepand de luni, majoritatea copiilor merg fizic la scoala’, a spus seful statului la Palatul Cotroceni. Presedintele…

- In prima sa conferința de presa de cand a redevenit ministru al sanatații, Vlad Voiculescu le-a transmis parinților un mesaj direct, in contextul in care școlile s-ar putea redeschide pe 8 februarie."Daca atunci cand vor incepe școlile aveți copilul cu orice fel de simptom, țineți-l acasa, nu il trimiteți…