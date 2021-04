VLAD VOICULESCU, gafă MONUMENTALĂ! Și-a cerut scuze Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, iși cere scuze pentru ca a insistat intr-o declarație de presa, susținand ca in ordinul de ministru nu scrie nicaieri ca persoanele cu COVID-19 decedate sunt introduse in sicriu dezbracate, in saci de plastic. Se schimba DIN NOU regulile in MAGAZINE. Ce trebuie sa știe romanii Inițial ministrul a scris ca a preluat „o informație greșita” pentru ca mai apoi sa revina susținand ca informația e „parțial greșita”, pentru ca era vorba despre persoane autopsiate și precizand ca „majoritatea covarșitoare a persoanelor decedate infectate cu SARS-CoV-2 nu au fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In prima varianta a mesajului postat pe contul de Facebook, in care-și cere scuze pentru afirmațiile inexacte oferite jurnaliștilor, Vlad Voiculescu a comis o alta greșeala."Din pacate, in cadrul intalnirii am preluat o informație greșita și am insistat asupra ei in dialogul cu reporterii, lucru pentru…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a scris pe Facebook ca „am preluat o informație parțial greșita in dialogul cu reporterii, lucru pentru care imi cer scuze”. Inițial, el afirmase in fața presei ca „nu scrie nicaieri ca oamenii trebuiau sa fie ingropați fara haine”. Vlad Voiculescu a subliniat ca…

- Se schimba regulile pentru inmormantarea persoanelor decedate din cauza COVID. Anunțul a fost facut chiar de Vlad Voiculescu, dupa o intalnire cu reprezentanții cultelor din Romania. Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a anunțat joi ca acestea vor fi preotii vor avea voie sa intre in spital la pacienti…

- O linie telefonica de sprijin psihologic gratuit pentru romanii afectați de pandemie va fi disponibila incepand de marți, de la ora 12.00, potrivit g4media.ro. Persoanele afectate de pandemia de COVID-19 pot beneficia de servicii gratuite de consiliere psihologica prin apelarea liniei telefonice cu…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu ii cere lui Klaus Iohannis, intr-un mesaj publicat pe Facebook, un plan de „reducere etapizata a restricțiilor”. In plus, lideru social-democrat le cere demisia miniștrilor Raluca Turcan și Vlad Voiculescu pentru ca „au sfidat regulile impuse tuturor cetațenilor”. Postarea…

- "Reducerea veniturilor medicilor și asistenților - pe masa guvernului! I-am prins iar cu minciuna! Domnule ministru Vlad Voiculescu, dumneavoastra citiți ce semnați? Sau ințelegeți ce citiți? Ați discutat in Guvern, acum cateva zile, un Memorandum in care se precizeaza ca sporurile din Sanatate sunt…

- „De astazi revin exclusiv la cariera mea didactica, de cercetare și la proiectele de voluntariat care m-au imbogațit atat de mult sufletește in ultimii ani. Colaborarea mea cu Ministerul Sanatații inceteaza, ii mulțumesc ministrului Vlad Voiculescu pentru colaborarea din toata aceasta perioada și pentru…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a admis intr-un mesaj postat pe Facebook vineri noapte, ca platforma de programare la vaccinare pentru persoanele din etapa a doua are probleme. Dupa ce scrisese inițial ca a reușit sa iși programeze fara probleme parinții, el a revenit: se pare ca am evaluat parțial…