Stiri pe aceeasi tema

- ​Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu a publicat, joi, pe pagina sa de Facebook, un document transmis pe 14 ianuarie premierului Florin Cițu și prezentat la acea vreme și președintelui Klaus Iohannis. Voiculescu propunea in document amanarea vaccinarii “esențialilor” și vaccinarea persoanelor…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu a publicat propunerea facuta premierului Cițu și președintelui Iohannis care ar fi putut salva mii de vieți daca i s-ar fi dat curs. Demersul apare la cateva zile dupa ce premierul a spus ca nu a vazut la Ministerul Sanatații niciun plan pentru valul 4. In…

- Fostu ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu a publicat, joi, pe pagina sa de Facebook, propunerea facuta in scris premierului Florin Cițu și președintelui Iohannis, cu privire la prioritizarea vaccinarii pentru categoriile vulnerabile. ”Propunerea aceasta ar fi putut salva mii de vieți daca i s-ar…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu afirma, vineri, ca premierul Florin Citu nu a mai alocat din luna mai bani pentru plata personalului din centrele de vaccinare si a lasat Ministerul Sanatatii fara fonduri pentru programele de sanatate, insa aprob in sedinta de Guvern spaga numita PNDL 3”.

- Liderii coaliției au discutat despre viitorul ministru al Finanțelor. Premierul l-a propus pe Dan Vilceanu, insa aripa Orban il contesta și susține ca este un personaj controversat. Propunerea i-ar putea fi trimisa președintelui Klaus Iohannis saptamana aceasta.Un alt subiect de discuție a fost rectificarea…

- ri-iPremierul Florin Citu a anuntat miercuri ca Ministerul Sanatatii a prezentat in sedinta de guvern raportul privind ingrijirea marilor arsi in tara, precizand ca urmeaza sa fie construite trei centre de mari arsi – la Bucuresti, Timisoara si Targu Mures, informeaza AGERPRES . “Am cerut un raport…

- Premierul Florin Citu a anuntat miercuri ca Ministerul Sanatatii a prezentat in sedinta de guvern raportul privind ingrijirea marilor arsi in tara, precizand ca urmeaza sa fie construite trei centre de mari arsi - la Bucuresti, Timisoara si Targu Mures. "Am cerut un…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, dupa ședința de Guvern, ca l-a revocat din funcție pe ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. „Azi, dupa o discuție cu membrii coaliției la prima ora am transmis președintelui Klaus Iohannis propunerea de revocare a ministrului Finanțelor, Alexandru nazare. A avut posibilitatea…