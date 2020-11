Stiri pe aceeasi tema

- Voiculescu face referire la OUG 190, adoptata de guvernul PNL in 30 octombrie, care spune ca alegerea vicepreședinților de consilii județene, a viceprimarilor, inclusiv cei ai sectoarelor municipiului București, se va face dupa validarea tuturor mandatelor și depunerea juramantului, in condițiile legii,…

- PSD reacționeaza la mutarea alianței de dreapta din CL Craiova. Dupa ce alianța PNL-USR-PLUS din Consiliul Local Craiova a convocat pentru luni, 16 noiembrie, o ședința extraordinara a Consiliului Local pentru depunerea juramantului de catre cei șase consilieri supleanți, votarea viceprimarilor propuși…

- Nicușor Dan, ales primar general al Capitalei la alegerile locale din 27 septembrie, a declarat ca nu s-a dus pana acum in Primaria București ca sa evite polemicile, intrucat mai sunt aspecte juridice de rezolvat, dar ca acum ia in calcul sa o faca."Nu am fost in primarie, am vrut sa evit alte replici.…

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca preluarea mandatului va mai intarzia 7 – 10 zile, intrucat primarul si consilierii generali trebuie sa depuna impreuna juramantul. Desi mandatul sau a fost validat de catre Tribunalul Bucuresti, aceeasi instanta a decis ca validarea consilierilor este…

- Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat ca și-ar dori o majoritate formata din PNL, USR PLUS și PMP in Consiliul General, dar al treilea post de viceprimar, dorit de PMP nu poate fi inființat, pentru ca nu permite legea. Nicușor Dan spune legea nu permite al treilea viceprimar la Primaria…

- Candidatul PMP pentru Primaria Capitalei, Traian Basescu, susține ca nu exista „nimic de vanzare pe taraba cu voturi” și a reamintit ca nu se va retrage din cursa electorala in favoarea lui Nicușor DAN. ”Nu am vandut niciodata voturi, din respect pentru cei care mi le-au dat. Nici nu am cumparat, din…

- Fostul sef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, care canideaza acum pe listele PSD pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti, beneficiaza de nu mai putin de trei pensii, potrivit propriei declaratii de avere, potrivit Newsweek.

- Calculele PNL pentru alegerile locale in București cuprind, dincolo de miza funcției de primar, și o atenție deosebita pentru Consiliul General al Municipiului București, organismul deliberativ care ia cu adevarat deciziile in Capitala.Potrivit unor surse din conducerea PNL, liberalii sunt…