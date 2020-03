Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tineretului si Sportului ( MTS ), Ionut Stroe, a declarat, marti, ca amanarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo pentru anul 2021 era de asteptat avand in vedere pandemia de coronavirus. De asemenea, acesta a precizat ca sanatatea sportivilor trebuie pusa mai presus de toate. „Amanarea Jocurilor…

- LIDL Romania a anunțat ce masuri au luat pentru a sprijini eforturile depuse de autoritați de a limita raspandirea infecției cu coronavirus. Reprezentanții lanțului de magazine au transmis, printre altele, ca au limitat numarul de clienți care pot fi prezenți in același timp in anumite…

- Federația de Volei a avut azi o ședința și a decis inchiderea campionatului in curs. Volei Alba Blaj, la feminin, și Arcada Galați, la baieți, sunt campioanele. Președintele Federației Romane de Volei, Gheorghe Vișan, a declarat ca s-a votat inchiderea campionatului in curs, afectat de pandemia de…

- Sanatatea si viata noastra este cea mai importanta. Autoritatile fac tot posibilul sa lupte impotriva COVID-19, dar fiecare din noi are o responsabilitate imensa. Incurajam pe toti sa fie responsabili si cu calm sa trecem prin aceasta criza, totul va fi bine. Suntem cu totii ingrijorati de ce se intampla in…

- O tanara romanca stabilita in Anglia s-a intors luni, 16 martie, in Romania. Tanara a declarat ca a venit de teama ca, odata cu adancirea crizei, nu-si va mai putea vedea familia prea curand. Dupa ce a ajuns in tara, tanara s-a izolat, pentru 14 zile, intr-un apartament in care locuieste singura.

- Tanarul din Gorj, infectat cu coronavirus și declarat vindecat de medici, nu va fi externat luni din spital. Duminica, șeful DSU, Raed Arafat, a declarat ca tanarul nu poate fi lasat sa plece acasa, unde membrii familiei acestuia sunt in izolare. „Este negativ, urmeaza sa fie externat, dar tocmai asta…

- Social-democratii anunta ca principala lor prioritate in noua sesiune legislativa care incepe in februarie este adoptarea legii vaccinarii. Acelasi partid a tinut blocat proiectul de lege privind obligativitatea vaccinarii, in comisia de sanatate, inca din 2017. Bodog: "Vaccinarea obligatorie este o…

- O femeie din Arges, de 42 de ani, a nascut de 20 de ori. Ea este mama cu cei mai mulți copii din Romania. Primul copil a fost adus pe lume pe cand avea 19 ani și de atunci a nascut aproape in fiecare an, potrivit digi24.ro. Familia Vacaru, din comuna Stoenesti, satul Cotenesti, este cea mai numeroasa…