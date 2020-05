Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ion Chicu a discutat astazi, in cadrul unei ședințe on-line, subiectul finanțarii infrastructurii naționale de sanatate prin instrumentele oferite de Banca Europeana de Investiții, relateaza moldpres cu referire la Directia comunicare și protocol a Guvernului. La ședința au participat…

- Parlamentarii Partidului Forta Nationala vor vota pentru investirea Guvernului doar daca procedura de vot va fi la vedere, a transmis joi formațiunea. Forța Naționala are 4 parlamentari care se afla in relații excelente cu PSD. La votul pentru Guvernul Orban II, Forța Naționala a procedat la fel…

- Deputatul PPDA Alexandru Slusari considera ca Blocul ACUM a cedat prea usor guvernarea catre Partidul Socialistilor si Igor Dodon. Vicepresedintele PPDA e de parere ca Maia Sandu a procedat incorect cand a provocat demiterea Guvernului prin faptul ca Executivul si-a asumat raspunderea pentru Legea Procuraturii.

- Deputați din fracțiunile parlamentare prezente in Parlament și-au expus poziția fața de noul grup pro-Moldova, creat astazi de catre Andrian Candu . Unii deputați precum Chiril Moțpan din parta Platformei DA și Sergiu Litvinenco, deputat PAS, nu le pasa de denumirea acestui nou grup, ci pun accentul…

- Vicepresedintele Parlamentului, deputatul socialist Vlad Batrincea, considera ca in anul 1992, pe Nistru, a avut loc un „conflict fratricid”. Parlamentarul a incercat in asa fel sa-i ia apararea ministrului de Externe, Aurel Ciocoi, care a declarat ca Rusia a intervenit „pentru a opri varsarile de sange”.

- Scandal uriaș dupa demiterea Guvernului in centrl caruia este acum ministru Muncii Violeta Alexandru. Angajații din minister o acuza pe Violeta Alexandru ca vrea sa dea banii publici unor firme private care sa gestioneze de exemplu problema șomerilor. Asta dupa ce au primit informații ca ministrul vrea…

- Dupa ce vicepreședintele Parlamentului Alexandru Slusari a negociat cu APP oferirea a 860 de mii de lei pentru achitarea restanțelor la salarii pentru angajații Stației de Irigare Briceni, directorul întreprinderii susține ca va cheltui acești bani pentru altceva... Cei 72 de…

- Alianța USR PLUS a acuzat partidele mari ca au facut un blat, la doar cateva minute dupa votul din Parlament, in urma caruia Guvernul Orban a fost demis. La scurt timp, Alianța a postat un mesaj pe contul de facebook in care a atras atenția ca alegerea primarilor in doua tururi a fost sacrificata pentru…