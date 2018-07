Viziunea Academiei Romane asupra educatiei parentale: Specific national romanesc si familie traditionala, in loc de conceptiile moderniste ale ONG-urilor straine

O scoala centrata pe specific national romanesc, care sa dezvolte copilul in spiritul familiei traditionale, nucleu al vietii sociale cu implicatii crestine milenare a romanilor - nu sunt randuri din vreun manual de secol trecut, ci dintr-un comunicat de vineri al Academiei Romane, care pune la zid "ipotezele educationale asa-zis moderniste" din cercetarile ONG-urilor straine.



In vremuri in care Romania e intr-o profunda criza de legitimitate, academicienii ne indeamna astfel sa ne intoarcem la nationalism.



Academia Romana, mai exact Prezidiul acesteia, a gasit de maxima importanta…