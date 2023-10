Vizite de rîsul lumii Vor ramine de pomina (adica in istorie!) vizitele lui Volodimir Zelenski la București și a lui Klaus Iohannis la Budapesta. Volodimir Zelenski ne-a infruntat la București cu o explicație bolmojita (ca sa nu folosesc un alt cuvint!) privind diferența inexistenta intre limba romana și limba moldoveana. Apoi, in plin razboi cu o mare putere, s-a temut sa se adreseze Parlamentului Romaniei dintr-o frica barbateasca de gura Dianei Șoșoaca. De pomina ramine și vizita președintelui roman la Budapesta. S-a dus sa rezolve problemele unui parteneriat strategic care nu funcționeaza și s-a trezit intr-o… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Transilvania este locul unde premierul Ungariei, Viktor Orban, o data pe an, vine și ține un discurs care aprinde spiritele. Anul acesta, in locul lui de „tihna”, mai exact la Baile Tușnad, premierul de la Budapesta a fost primit de sute de persoane de la organizațiile naționaliste romane „Calea Neamului”…

- Ungaria are un interes substantial de a coopera cu Romania pe baza respectului reciproc, intrucat acest lucru este ”benefic pentru ambele tari si ambele natiuni”, a afirmat luni, 24 iulie, ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, citat de agentia MTI, dupa ce ambasadorul ungar la Bucuresti a fost…

- Convocarea, care a avut loc luni dimineața, a fost confirmata de catre ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto intr-o postare pe Facebook in care precizeaza ca reprezentantul Romaniei „practic a repetat aceleasi puncte", dar intr-o forma actualizata, pe care le-a transmis și inainte de prezența…

- Ungaria are un interes substantial de a coopera cu Romania pe baza respectului reciproc, intrucat acest lucru este „benefic pentru ambele tari si ambele natiuni”, a afirmat luni ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, citat de agentia MTI, dupa ce ambasadorul ungar la Bucuresti a fost convocat la…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, sambata, la Universitatea de Vara Tusvanyos de la Baile Tusnad, ca deschiderea catre Est este importanta, pentru ca e nevoie de "o economie mondiala, nu de o Uniune Europeana inchisa si inchistata". Potrivit oficialului de la Budapesta, Ungaria a luat act…

- In așteptarea intrarii la domnul Orban. Celor care ne fac naționaliști și legionari, le transmitem ca americanii cand iși canta imnul nu sunt socotiți legionari , nici maghiarii, nici scoțienii, nimeni, a scris sambata pe Facebook Emanuel Petran , actor și regizor, care a mers la Baile Tușnad, dar s-a…

- Potrivit unor surse guvernamentale, premierul Romaniei, Marcel Ciolacu a discutat cu omologul din Ungaria, Viktor Orban, cu privire la un proiect de mare infrastructura, fiind vorba despre un tren de mare viteza intre București și Budapesta.

- In ziua in care premierul maghiar Viktor Orban a venit la București, unde a avut un pranz privat cu prim-ministrul Marcel Ciolacu, presa de la Budapesta anunța inaugurarea unui aeroport privat la Remetea, in Harghita, construit de unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Ungaria. Attila Balazs,…