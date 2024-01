Vizitarea fostei bazilici Sfanta Sofia din Turcia, transformata in moschee in 2020, nu mai este gratuita incepand de luni, 16 ianuarie, iar intrarea costa 25 de euro atat pentru vizitatorii straini, cat si pentru credinciosii straini care vor sa se roage, scrie news.ro citand AFP.Noua taxa de intrare este expusa in mod clar pe esplanada din fata intrarii principale, intrare rezervata doar cetatenilor turci.O pancarta portocalie ii tirmite pe straini catre o intrare laterala si opt ghisee aliniate.Aceasta intrare - comparata de presa turca cu "o intrare de garaj", din cauza unor obloane rulante…