- Presedintele ANAF, Lucian Heius, anunta ca se intalneste, marti, cu seful Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, pentru a discuta despre mecanismele de colaborare care pot fi aplicate pentru a opri marea evaziune fiscala rezultata din neplata taxei pe valoarea adaugata, scrie News.ro. Fii…

- Procurorul șef al EPPO, Laura Codruța Kovesi, a sosit luni seara in Romania pentru a se intalni, marți, cu șeful ANAF, Lucian Heiuș. Acesta a declarat la o conferința in domeniu, marți dimineața, ca fosta șefa a DNA are de verificat mai multe tranzacții privind „evaziunea pe TVA”. Șeful ANAF, Lucian…

- Astazi (marți) am o intalnire cu doamna Laura Codruța Kovesi care este procuror european și are anumite competențe pe tranzacțiile transfrontaliere de peste 10 milioane euro, a declarat Lucian Heiuș, președintele ANAF, intr-o conferința organizata de cursdeguvernare.

- ”In ultima luna, in urma activitatii de verificare a persoanelor fizice s-au constatat venituri suplimentare de 8.015.343 lei, ceea ce inseamna creante fiscale de 2.081.806 lei”, scrie seful ANAF pe Facebook. Lucian Heius prezinta si un top 3 al persoanelor fizice cu diferente intre veniturile efective…

- Seful ANAF, Lucian Heius, a afirmat duminica, la Digi24, ca in Romania sunt aproximativ 300.000 de firme care nu au cont bancar, dintr-un total de 1,6 milioane de firme, potrivit News.ro. Heius a precizat ca se lucreaza la modificarea Codului de procedura fiscala, insa aceste firme nu pot fi obligate…

- Seful ANAF, Lucian Heius, a afirmat ca in Romania sunt aproximativ 300.000 de firme care nu au cont bancar, dintr-un total de 1,6 milioane de firme. Heius a precizat ca se lucreaza la modificarea Codului de procedura fiscala, insa aceste firme nu pot fi obligate sa isi deschida conturi.

- Șeful ANAF, Lucian Heiuș, anunța controale la influencerii care obțin venituri de pe rețelele sociale. „Probabil ca luna viitoare, la conferința de presa, o sa va dam cateva exemple in care incercam sa facem verificari de aceasta natura. Adica cei care obțin venituri din aceste noi profesii, vrem sa…

- Heius a fost intrebat, luni, intr-o conferinta de presa, despre datoriile pe care le are Diana Sosoaca “Doamna Sosoaca are de achitat niste obligatii la bugetul de stat si, din pacate, are un comportament ca orice alt contribuabil rau platnic. In loc sa isi achite obligatiile pe care le are, inventeaza…