Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a acordat un amplu interviu saptamana aceasta despre Ucraina postului public de televiziune Rossia-1, subliniind ca extinderea NATO spre Est reprezinta pentru Rusia o "linie rosie", unii dintre expertii independenti rusi apreciind ca declaratiile sale au fost adresate…

- Joe și Jill Biden se afla intr-un maraton de vizite pe continentul european. Președintele SUA și Prima Doamna au avut prima deplasare externa in Marea Britanie, cu ocazia summit-ului G7 din Cornwall. La intalnirea cu premierul britanic Boris Johnson, Prima Doamna a Statelor Unite a purtat o ținuta inedita…

- Daria Navalnaia, fiica lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al liderului rus Vladimir Putin, a susținut primul sau discurs public de la aresterea tatalui sau. In varsta de 20 de ani, Daria a primit in numele lui Aleksei Navalnii premiul pentru curaj in cadrul Summitului pentru Drepturile Omului…

- Fostul campion mondial de șah Garry Kasparov a declarat vineri la București ca este convins ca odata cu Vladimir Putin se va prabuși întregul sistem construit de el și ca acestuia nu ar trebui sa i se spuna președinte ci „dictatorul din Rusia”, relateaza News.ro. „Nu…

- Rusia doreste sa abordeze cu SUA, la primul summit pe care presedintii Joe Biden si Vladimir Putin il vor avea pe 16 iunie la Geneva, chestiunea drepturilor omului si pe cea a proceselor impotriva participantilor la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie, a transmis luni ministrul de externe…

- Anuntul ca va gazdui un summit prezidential SUA-Rusia luna viitoare a determinat orasul elvetian Geneva sa ia masuri organizatorice la viteza maxima, cu oficiali care deja de miercuri faceau pregatiri pentru a garanta ca securitatea va fi la cel mai ridicat nivel, noteaza DPA. Aproximativ…

- Intalnirea va avea loc pe 16 iunie, la Geneva, la finalul primului turneu internațional al liderului american, a anunțat marți Casa Alba , potrivit Associated Press. Președintele american Joe Biden se va intalni cu omologul sau rus Vladimir Putin luna viitoare la Geneva, intr-o perioada complicata,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat principalele teme de discutie inainte de sedinta extraordinara a Consiliului European, iar despre certificatul COVID precizat ca acesta trebuie pus la dispozitia cetatenilor intr-un timp rezonabil, informeaza Agerpres. „Avem o discutie despre evolutia pandemiei…