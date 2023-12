Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Victor Negrescu (PSD) susține ca mai exista trei scenarii posibile pentru ca Romania sa obțina o decizie favorabila in privința aderarii la Schengen pana la sfarșitul acestui an. Anunțul eurodeputatului PSD vine inaintea ședinței Consiliului Justiție și Afaceri Interne de saptamana…

- Raffaele „Van Gogh” Imperiale, 59 de ani, un fost traficant de droguri devenit informator, vrea sa predea autoritaților italiene insula artificiala pe care o deține in largul coastei Dubaiului, Emiratele Arabe Unite, in speranța unei pedeapse reduse, relateaza The Guardian.Anunțul a fost facut in timpul…

- Otravirea cu plumb constituie o criza globala de sanatate, care este „in mod extraordinar neglijata” de catre liderii politici, in special in tarile cu venituri mici, si ucide de trei ori mai multi oameni decat cancerul pulmonar, conform unui proiect de un an, derulat de Centrul pentru Dezvoltare Globala…

- Aproximativ 100.000 de oameni s-au alaturat sambata unei demonstratii pro-palestiniene din centrul Londrei, marsaluind prin capitala britanica pentru a cere o incetare imediata a focului in Gaza, dupa atacul Hamas asupra Israelului de acum doua saptamani, transmite Reuters, conform news.ro. Peste 5.000…

- Operațiunea Hamas a fost o surpriza, dupa cum au recunoscut militari de grad inalt din armata de israaliana, care au recunoscut „eșecul grav al informațiilor”. „Succesul lor s-a bazat pe tehnologia chinezesca”, susține sauditul Aimen Dean, 45 de ani, consultant de securitate și autor de carți de spionaj,…

- Exercitiile fizice au fost considerate de-a lungul anilor de medici un „antidepresiv natural”, lucru care a fost confirmat recent de un nou studiu, relateaza Agerpres. Concluzia vine dupa o cercetare desfasurata timp de patru luni, care a analizat impactul practicarii alergarii asupra anxietatii si…

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au scazut luni, 2 octombrie, gratie temperaturilor neobisnuit de ridicate pentru acest moment al anului si gradului ridicat de umplere a depozitelor, transmite Bloomberg . In jurul orei 10:14 a.m., la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde…

- Uniunea Europeana (UE) a raportat luni, 18 septembrie, trimiterea a 5,2 milioane de euro in fonduri umanitare catre Libia, in fața „creșterii dramatice a nevoilor” țarii afectate de urmarile ciclonului Daniel, agravate de prabușirea a doua baraje, distrugand Derna, potrivit portalului spaniol Infobae.…