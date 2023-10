Vivo și Transsion, favoriți în cursa pentru primul telefon cu ecran rulabil, nu Samsung Samsung nu a fost prima companie care a adus pe piața telefoanele pliabile, insa a fost prima care a depus efortul necesar pentru a populariza aceste noi formate de dispozitive mobile. Se pare insa ca rivalii din China ai companiei sud coreene incearca cumva sa „fure” startul pentru dispozitivele rulabile, despre care tot auzim de cațiva ani buni. Printre primii jucatori care doresc sa intre pe aceasta piața se pare ca se afla Vivo și Transsion, care ar putea livra fiecare cate un astfel de dispozitiv in urmatoarele 12 luni. CSOT, divizia de ecrane a TCL, ar putea fi cheia pentru lansarea primelor… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

