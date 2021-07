Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle va crea și va produce pentru platforma Netflix un serial de animație care dorește sa stimuleze tinerele fete sa se emancipeze. Producția va avea ca surse de inspirație personalitați feminine din...

- A avut succes instant primul film din trilogia ”Fear Street”, intrand direct in topul celor mai urmarite producții pe Netflix. In acest caz, este firesc ca mulți se intreaba cand apare ”FEAR STREET PARTEA 2: 1978”. Așteptarea va fi una scurta. TRILOGIA FEAR STREET apare timp de trei saptamani consecutive…

- La mai bine de 2 ani de la finalul Game of Thrones, fanii s-au regasit intr-un alt univers fantastic mulțumita ecranizarii realizate de Netflix, ”The Witcher”. Așa ca fanii seriei au primit azi o veste buna: vine la București Anna Shaffer, cea care o interpreteaza pe vrajitoarea Triss Merigold, unul…

- „Prime Time”, tradus in romana ”Maxima audiența”, este cel mai nou titlu care intra pe Netflix, un film turnat in doar 28 de zile. Producția a fost filmata in Varșovia, Cracovia și Lodz. Premiera pe Netflix este programata pe 30 iunie. In 1999, in ajunul Anului Nou, Sebastian, un tanar de 20 de ani,…

- „The MIRE ’97” este noua serie pe care o propune Netflix din 7 iulie și care va putea fi urmarita și de pe teritoriul Romaniei. ”The MIRE ’97” incepe in timpul „potopului secolului” care a lovit sud-vestul Poloniei in vara anului 1997. Digurile orașului au cedat și apa a inundat o parte din oraș și...…

- Netflix prezinta primele imagini din sezonul final ”La Casa de Papel”. Jaful continua, razboiul se apropie și liderul bandei a pierdut controlul. Sfarșitul acestei serii originale create de Alex Pina se apropie din ce in ce mai mult. Banda este inchisa in Banca Naționala a Spaniei de peste 100 de ore.…

- “Karaoke Celest”, episodul musical din ”Lucifer”, despre care iți povesteam și pe virginradio.ro, este acum pe Netflix, iar reacțiile din partea fanilor serialului au umplut netul. Daca nu ai vazut inca modul in care a inceput noul sezon ”Lucifer”, nu o sa-ți dam spoilere. Iți spunem doar ca Dumnezeu…

- Dupa ce Netflix a deblocat primele 15 minute din filmul regizat de Zack Snyder – ”Army of The Dead”, virginradio.ro iți arata imagini de la filmarile pentru ”Army of The Dead”. De la regizorul Zack Snyder (300, Zack Snyder’s Justice League), ”Army of The Dead” are loc in urma unui focar de zombi care…