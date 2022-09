vivo este sponsor oficial al FIFA World Cup Qatar 2022

vivo a fost numit partener oficial si sponsor al competitiei FIFA World Cup Qatar 2022. Competitia va incepe pe 20 noiembrie 2022, iar vivo si-a asigurat din 2017 un parteneriat si sponsorizare alaturi de FIFA timp de 6 ani. FIFA vede in creatorul lui X80 Pro si X Fold+ o modalitate de a se conecta cu fanii internationali ai fotbalului, cei pasionati de acest sport. Acest anunt legat de parteneriat a venit ieri, in cadrul debutului telefonului pliabil vivo X Fold+. El va fi prezent peste tot la meciurile din Qatar, in mana fotbalistilor, pe postere, in mana influencerilor. Si staff-ul de la eveniment…