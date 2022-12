Stiri pe aceeasi tema

- Creatoarea de moda Dame Vivienne Westwood a murit la varsta de 81 de ani, scrie BBC.Intr-o declaratie pe Twitter, casa ei de moda a spus ca a murit „pasnic si inconjurata” de familia ei in Clapham, sudul Londrei.Sotul si partenerul ei de creatie Andreas Kronthaler a spus: „Voi continua cu Vivienne in…

- Maxi Jazz, fost membru de baza si solist al trupei britanice Faithless, a murit sambata la varsta de 65 de ani, informeaza BBC. Jazz, pe numele sau real Maxwell Fraser si care fost solistul principal al trupei pana in 2015, a murit „linistit, in somn" vineri noaptea, in locuinta sa din sudul Londrei,…

- Maxi Jazz, fostul lider și solist al trupei britanice Faithless, a murit sambata, la varsta de 65 de ani, informeaza BBC. Jazz, pe numele sau real Maxwell Fraser, a murit „liniștit, in somn” vineri noaptea, in locuința sa din sudul Londrei, a declarat fosta sa colega de trupa, Sister Bliss, conform…

- Cotidianul britanic Sun și-a cerut vineri scuze pentru ca a publicat un editorial al prezentatorului de televiziune britanic Jeremy Clarkson despre soția prințului Harry, ducesa Meghan, la cateva zile dupa ce a devenit cel mai reclamat articol catre autoritatea britanica de reglementare a standardelor…

- Zece persoane, dintre care cinci copii, au murit, in urma unui incendiu care a izbucnit, vineri dimineața, intr-o cladire rezidențiala din Vaulx-en-Velin, in apropiere de orașul francez Lyon, potrivit BBC. Oficialii au emis o declarație spunand ca un „incendiu considerabil” a izbucnit intr-un bloc de…

- Trei femei au fost ucise duminica, 11 noiembrie, dupa ce un barbat a scos un pistol și a deschis focul la o ședința a rezidenților unui bloc de apartamente din Roma, a anunțat presa italiana, potrivit agenției Reuters . Relatarile precizeaza ca un barbat in varsta de 57 de ani a fost reținut in urma…

- Starea problemelor din departamentele de urgența din Marea Brtanie au atins apogeul marți, cand un pacient in varsta a murit intr-o ambulanța in timp ce aștepta un pat liber in spital. Acesta a suferit un stop cardiac in fața Spitalului General Fairfield din Bury, in ciuda faptului ca personalul spitalului…

- Pisica Larry, care servește ca ”șef de serviciu peste toate pisicile” la Biroul Cabinetului premierului Marii Britanii, a fost surprinsa in timp ce urmarea o vulpe din fața reședinței oficiale a premierului britanic din Downing Street, potrivit The Guardian. Larry este cel mai faimos motan din Marea…