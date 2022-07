Vive la République, vive la France! 14 iulie: Totul despre Ziua Națională a Franței. Ce se întâmplă azi Pentru orice francez, ziua de 14 iulie are o semnificatie deosebita, cu o puternica incarcatura emotionala. Fiind vorba despre Revolutia Franceza, de la 1789 incoace, se poate spune ca ziua de 14 iulie a insemnat sfarsitul a ceea ce s-a numit „Vechiul Regim” si, totodata, inceputul unei noi ere. 14 iulie a devenit apoi ziua nationala a Frantei, sarbatorita cu entuziasm si patriotism in fiecare an. Celebra parada militara de 14 iulie este deschisa anul acesta la ora 10, ora Franței, ca de obicei, pe cel mai mare bulevard din lume, Champs Elysees. La 10h15 este dat onorul președintelui republicii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

