- Politistii rutieri au retinut 37 de permise de conducere.La data de 24 mai a.c., politistii Serviciului Rutier Constanta si ai Serviciului Rutier Tulcea au organizat o actiune pentru cresterea gradului de disciplina rutiera, precum si pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de…

- Joi, 6 mai, polițiștii Serviciului Rutier Maramures in colaborare cu Serviciul Rutier Satu Mare a organizat o actiune pe linia combaterii excesului de viteza. Aceasta constituie in mod constant una dintre principalele cauze generatoare de accidente grave de circulatie. In cadrul acțiunii polițiștii…

- Polițiștii rutieri din județul Galați au suspendat permisele a doi tineri, de 22 și 23 de ani, aplicandu-le totodata și amenzi usturatoare pentru ca au circulat cu viteze amețitoare pe drumurile publice. Un tanar de 22 ani, din comuna Tudor Vladimirescu, județul Galați, a condus un autoturism, pe DN…

- Joi, in intervalul orar 17:00-19:00, polițiștii rutieri și de ordine publica din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, cu sprijinul polițiștilor locali din cadrul Primariei Cluj-Napoca, au desfașurat o acțiune punctuala in vederea creșterii gradului de disciplina rutiera in randul participanților…

- Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au aplicat 165 de sanctiuni contraventionale si au retinut 53 de permise de conducere pentru depasirea limitei legale de viteza, in cadrul unei ample actiuni ce a avut loc la data de 21 aprilie a.c., la nivel european, pentru depistarea…

- Actiune "speciala" a politistilor rutieri.Politisti din cadrul IPJ Constanta au desfasurat astazi o activitate de ldquo;sanctionare" a participantelor la traficul rutier, prin oferirea de flori, cu ocazia zilei de 8 martie.Actiunea a avut loc pe strada Soveja din municipiul Constanta, zona Palatul Copiilor.Mai…

- In scopul prevenirii evenimentelor rutiere produse din cauza nerespectarii regulilor de circulatie, politistii din cadrul Biroului Rutier au desfasurat o actiune pentru depistarea tuturor participantilor la trafic care incalca regulile de circulatie. Actiunea s-a desfasurat miercuri, in Zalau si comunele…