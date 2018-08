Vitezele de Internet, mai mari cu 18% Vitezele medii de download si upload in Romania pentru Internetul fix au crescut, in 2017, cu 18% comparativ cu anul anterior, releva statistica publicata marti de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), ce are la baza testele realizate pe Netograf.ro – aplicatia ANCOM pentru testarea calitatii serviciului de Internet. Conform datelor in ceea ce priveste vitezele medii de download, acestea au ajuns anul trecut la 112,1 Mbps (186,6 Mbps pentru conexiunile de tip fir si 61,26 Mbps pentru conexiunile de tip wireless), potrivit Agerpres. De asemenea, viteza… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

