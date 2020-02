Brad Pitt - Oscar 2020 - Primul premiu din cariera actorului. VIDEO cu discursul

Oscar 2020 - Este pentru prima oara cand Brad Pitt reuseste sa castige un Oscar in intreaga sa cariera de actor. El a primit premiul Oscar pentru rolul secundar din Once Upon A Time in Hollywood. El a mai fost nominalizat in trecut de doua… [citeste mai departe]