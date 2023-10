Stiri pe aceeasi tema

- Vitaminele sunt substanțe organice prezente in cantitați mici in alimente, dar esențiale pentru metabolism și procese precum creșterea celulara. In plus, in farmacii, putem cumpara vitamine in pastile, care au aceleași beneficii ca și cele pe care le gasim in alimente, relateaza Click!. Trebuie sa avem…

- Deficientele nutritionale cauzate in principal de alimentatia nesanatoasa pot provoca o serie de carente de vitamine si minerale. De asemenea, la schimbarea anotimpurilor se recomanda consumul unor suplimente pe baza de vitamine cu efect antioxidant pentru a creste imunitatea organismului, mai ales…

- Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, sanatatea creierului este starea de funcționare a acestuia in domeniile cognitiv, senzorial, socio-emoțional, comportamental și motor, permițand unei persoane sa-și realizeze intregul potențial pe parcursul vieții, indiferent de prezența sau absența tulburarilor,…

- In ultimii ani, romanii au inceput sa devina adeptii masajelor de relaxare si ai celor terapeutice. Printre acestea se afla masajul cu ventuze, o tehnica arhaica extrem de benefica, cunoscuta acum și drept „cupping”

- Printre vitaminele importante pentru sanatatea noastra se numara vitamina D, care a caștigat tot mai multa popularitate in ultima vreme. Studiile arata ca deficiența acestei vitamine poate avea efecte negative asupra starii generale de sanatate, iar gasirea modalitaților de suplimentare a acestei vitamine…

- Acestea debuteaza intr-un spectacol de culori vii - pot fi roz, roșii sau purpurii, ca un amurg tropical pe piele. Dar dupa un timp, la fel ca amurgul care se transforma in noapte, ele iși pierd stralucirea și devin albicioase sau argintii, un fel de cicatrici delicate, un semn al momentelor in care…

- Rețete cu cartofi dulci se pot prepara in numeroase feluri și este indicat sa le includem in dieta noastra datorita aportului nutrițional pe care il aduc. Putem prepara rețete cu cartofi dulci la tigaie, la cuptor sau chiar in friteuza. Alegerea ne aparține.Despre cartofii dulciCartofii dulci, a caror…

