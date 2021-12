Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizartii apei potabile luni, 20 decembrie, pana la ora 14.00, in baia Mare, pe strazile Șteampului, Tineretului, Salcamului, Sasarului, din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii…

- Locuitorii de pe str. Valea Roșie de la nr. 142 – 186 și nr.185 – 275, str. Magura din Baia Mare raman fara apa din cauza unei conducte sparte. ”Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor avarii. Ne cerem scuze pentru aceste incidente – indepedente de voința noastra.…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile vineri, 3 decembrie, pana la ora 19.00, in Baia Mare pe str. Tineretului, str. Șteampului, str. Sasar, str. Salcamului, str. Pietrosului, str. Crișului, str. Morii, str. Rodnei, str. Lacatuș, din cauza unei conducte sparte. Echipele de…

- Locuitorii de pe Str. Tineretului, str. Șteampului, str. Sasar, str. Salcamului, str. Pietrosului, str. Crișului, str. Morii, str. Rodnei, str. Lacatuș din Baia Mare nu vor avea apa pana vineri, 3 decembrie, la ora 19.00 din cauza unei conducte sparte. Fara apa vor ramane și cei de pe str. Victoriei…

- Locuitorii de pe bd. Unirii (de la nr.33 la nr.67), str. Brandușelor, str. Papadiei din Baia Mare raman fara apa luni, 18 octombrie, pana la ora 14.00, din cauza unei conducte sparte. ”Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor avarii. Ne cerem scuze pentru aceste…

- Locuitorii de pe bd. Independenței (de la intersecția cu str. Europa și str. Sub Dura) din Baia Mare raman fara apa vineri, 24 septembrie, in intervalul orar 09.00 – 13.00 din cauza unor lucrari de inlocuire vana rețea. ”Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor…

- Locuitorii de pe str.Moldovei, Bd.București nr.13-25 din Baia Mare raman fara apa marți, 22 septembrie, pana la ora 24.00 din cauza unei conducte sparte. ”Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor avarii. Ne cerem scuze pentru aceste incidente – indepedente de voința…

