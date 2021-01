”Vitacom Electronics a incheiat 2020 cu o cifra de afaceri de aproximativ 60 de milioane de lei, iar un sfert din vanzari au provenit din mediul online. Compania estimeaza pentru 2021 o crestere a cifrei de afaceri cu pana la 10%. In anul care tocmai s-a incheiat, principalul canal de vanzare a ramas piata traditionala, formata in special din revanzatori, adica magazinele cu specific electronic, electric si accesorii IT, care achizitioneaza produse de la Vitacom”, arata compania. De asemenea, pentru anul acesta, compania planuieste introducerea de noi produse in portofoliu, dar si extinderea operatiunilor…