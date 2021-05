Stiri pe aceeasi tema

- Programul transportului public in noaptea de Inviere, sambata, 1 mai, spre duminica, 2 mai 2021, va fi prelungit pana dupa ora 2.00. In noaptea respectiva SC Compania de Transport Public SA va deservi urmatoarele trasee: trasee de tramvai: traseul 6: Dacia – Gara – str. Bacinschi – Centru – Targu Cucu…

- Festivalul Filmului Francez (FFF) din Romania celebreaza in acest an editia cu numarul 25. Intre 1 si 11 iulie, in Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, dar și in Brașov, Braila, Constanța, Sfantu Gheorghe, Sibiu și Suceava, cinefilii sunt invitati la intalnirea anuala cu cele mai noi si remarcabile…

- Dupa ce a lansat magazinul online in urma cu un an, in timpul lockdown-ului, Rovere Mobili a vandut peste 3.200 de articole online in ultimele 12 luni.Valoarea medie a coșului de cumparaturi pe magazinul online al companiei a fost de peste 1.100 de euro. 2020 a fost de altfel un an cu creșteri semnificative…

- ”Leroy Merlin, retailer specializat in constructii, decoratiuni si gradinarit, anunta deschiderea magazinului din municipiul Targoviste, programata pentru 14 mai. Magazinul este cea de-a 19-a unitate a retelei din Romania a retailerului francez”, a anuntat compania. Potrivit reprezentantilor companiei,…

- Compania CFR Calatori introduce de saptamâna aceasta vagoane de dormit și în trenurile care circula în timpul zilei, a spus directorul companiei, Dan Costescu, citat de Radio România Actualitați. El spune ca mulți oameni doresc sa se odihneasca si pe durata calatoriei sau vor…

- Filiala locala a retailerului olandez Used Products, specializat in vanzarea de produse noi si pre-utilizate, a inregistrat o cifra de afaceri de aproximativ 4 milioane de lei in 2020, cu 70% mai mult decat nivelul raportat in anul precedent, in ciuda faptului ca pandemia a avut un impact negativ asupra…

- Amazon se pregatește sa adauge pana la finalul anului inca 500 de posturi permanente in birourile sale din țara și intenționeaza sa deschida un nou birou in Timișoara și altele doua in Iași. Echipa Amazon din Romania a ajuns sa numere peste 2.500 de angajați. Biroul din Timișoara, planificat…

- O mare companie germana concediaza mii de angajați, in contextul economic dificil cauzat de pandemia de coronavirus. Compania are și o fabrica in Romania, precum și sase showroom-uri proprii in Bucuresti, Constanta, Timisoara, Oradea si Iasi. O mare companie germana concediaza mii de angajați! A fost…