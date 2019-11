Viscri, satul care atrage turiști în orice anotimp Viscri a devenit o destinatie populara in orice anotimp. Satul a ajuns sa aiba de 100 de ori mai multi turisti decat locuitori. Multi vin aici pentru a vedea traditii si obiecte de care au citit in carti sau care, in tarile lor, mai sunt doar in muzee. Citeste articolul mai departe pe a1.ro…

Sursa articol: a1.ro

