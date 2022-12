Stiri pe aceeasi tema

- In orasul Buffalo, din statul New York, a nins neincetat timp de doua zile, iar stratului de zapada depaseste acum un metru si jumatate. Mai mulți locuitori din oraș au fost gasiti degerați in automobile. Cel puțin 31 de oameni au murit in statul New York, iar alte 25 de decese au fost raportate din…

- Bilanțul victimelor din orașul Buffalo din New York a crescut la 28 de morți, iar mii de oameni au ramas fara curent electric, pe fondul unei furtuni uriașe care a lovit America de Nord, scrie BBC.

- In contextul in care puternica furtuna de zapada Elliott a lovit Statele Unite in ultimele zile, cu temperaturi resimțite de pana la -55°C și zeci de morți, in orașul Buffalo, din nordul statului New York, au fost observate numeroase jafuri din magazine. Pe rețelele de socializare, videoclipurile…

- Numarul deceselor provocate de furtuna masiva din Statele Unite crește de o la zi la alta. Aproape 60 de oameni au murit in diferite regiuni ale țarii. Doar in vestul statului New York au fost inregistrate 28 de victime. Oameni morți au fost gasiți in case, in mașini acoperite de zapada sau inghețați…

- UPDATE marți, 27 dec 2022 – Cel putin 56 de oameni au murit in urma furtunii de zapada care a cuprins America de Nord, din Canada pana la frontiera Statelor Unite cu Mexicul. 27 dintre decese au fost raportate doar in regiunea orasului american Buffalo care, potrivit guvernatorului local, arata ca o…

- O furtuna violenta a pus stapanire pe vestul statului New York vineri (23 decembrie), reducand drastic vizibilitatea in orașul Buffalo. Imaginile au aratat case și vehicule ingropate sub zapada, in timp ce vanturile puternice loveau cartiere intregi, impiedicand calatoriile inainte de weekendul sarbatorilor…

