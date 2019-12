Stiri pe aceeasi tema

- Secretarii de stat și subsecretarii de stat vor avea dreptul la decontarea a cate 4 drumuri drumuri dus-intors lunar, intre municipiul București și localitatea de domiciliu, potrivit unui proiect de lege care a primit, marți, raport favorabil in Comisia Juridica a Camerei Deputaților, for decizional.…

- Traficul rutier este aglomerat pe DN 1, in zona statiunilor montane de pe Valea Prahovei. La Comarnic și Bușteni s-au format coloane de mașini, in timp ce la Azuga și Cheia ninge.Potrivit Centrului Infotrafic, la acesta ora, pe DN1 București - Brașov, traficul rutier se desfașoara in condiții…

- Cerul este acoperit pe toate sectoarele de drumuri naționale. Ninge pe E58 Baia Mare – Seini, respectiv DN1 C Baia Mare – Dej. Carosabilul sectoarelor de drumuri naționale este curat și umed. Circulația rutiera se desfașoara in condiții de iarna in județ, pe drumurile publice. Nu avem semnalate/inregistrate…

- Participarea la vot, la ora transmiterii știrii, in stațiunea Paltiniș, jud. Sibiu, este de 411%, 108 persoane votand pe liste suplimentare. Prezența masiva a turiștilor este și in Baile Felix, jud. Bihor, potrivit Mefiafax.ro.Citește și: Cifre INCREDIBILE la o secție de vot din Sibiu: prezenta…

- Prevederea din Legea educatiei nationale, conform careia cheltuielile de transport ale elevilor care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu se deconteaza doar pe baza de abonament, are caracter discriminatoriu, deoarece determina o diferenta de tratament juridic intre elevi, sustine Curtea…

- Circulatia este deviata de pe DN1, dinspre Brasov catre Valea Prahovei, din cauza aglomerației, anunța Infotrafic.Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunța ca in judetul Brasov, incepand cu ora 13:00, din cauza aglomeratiei, a fost luata masura devierii circulatiei de pe DN1, dinspre Brasov…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Iași (DRDP) a anunțat ca au fost finalizate lucrarile de consolidare a versantului și a corpului drumului pe DN 2N, km 46, in localitatea Jitia, județul Vrancea. Acest sector de drum a fost grav afectat ca urmare a alunecarilor de teren. Au fost executate lucrari…

- O mașina de Poliție a fost lovita joi, in localitatea Huși din județul Vaslui, de un alt autoturism condus de un barbat intrat pe contrasens. Cei doi șoferi au fost raniți.Potrivit Poliției Valui, accidentul s-a produs pe DE581, conform Mediafax. Citește și: Emilia Șercan arunca BOMBA:…