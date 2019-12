Viscol aşteptat în nordul Japoniei pentru ziua de Anul Nou Un sistem de joasa presiune a acoperit marti nordul Japoniei, au informat responsabilii meteorologici, avertizand asupra viscolului si a vanturilor puternice prognozate sa loveasca regiunea, informeaza DPA.



Agentia meteorologica nipona prognozeaza ca o furtuna de iarna severa va afecta insula nordica Hokkaido si zonele de coasta ale Marii Japoniei incepand de marti dupa-amiaza.



Meteorologii au avertizat totodata asupra riscului de vanturi violente, conditii de viscol si perturbari ale traficului pe zone extinse din nordul si centrul tarii.



Furtuna a venit insotita… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In nordul Moldovei, traditiile frumoase de Anul Nou sunt duse mai departe. Uraturile nu lipsesc. Vedeti cum s-a urat la una dintre bisericile din Campulung Moldovenesc, judetul Suceava: Barbatii au purtat sumane, au pocnit din bice, au venit cu boi si cai, au suflat din bucium. La sfarsit au primit…

- Un front de aer rece va ajunge în sud-estul Europei, iar în paralel unul de aer cald, neobișnuit pentru aceasta perioada, va afecta jumatatea vestica a continentului. În Balcani, cel mai frig va fi în vestul peninsulei, pe coasta Adriatica. Meteorologii britanici…

- Meteorologii au anunțat cum va fi vremea de Revelion. Prognoza meteo pentru trecerea dintre ani pare sa le fie favorabila petrecareților din intreaga țara. Vremea se schimba radical, iar in zonele montane și in nordul țarii sunt așteptate ninsori. O masa de aer rece a patruns in nordul țarii,…

- Meteorologii au emis, duminica, o informare de ninsori, vreme rece si intensificari ale vantului, valabila de luni dimineata, de la ora 7.00, pana marti, la ora 10.00. ”In intervalul mentionat, aria precipitatiilor va cuprinde regiunile din vestul, nordul si centrul tarii. In Maramures, Transilvania,…

- In vestul Europei a venit iarna și au inceput ninsorile. In Spania si Franta a nins din abundenta. Autoritațile au intrat in alerta. 200.000 de case au ramas fara curent electric in Franta, iar traficul feroviar a fost incurcat de copacii cazuți sub greutatea zapezii. In Romania, vremea va deveni tot…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a aparat joi, in fata surprizei exprimate de oficialii japonezi, proiectul sau de a muta in nordul Japoniei probele de maraton si de mars de la Jocurile Olimpice 2020, din cauza temperaturilor foarte ridicate din timpul verii de la Tokyo, informeaza CIO. CIO a anuntat…

- Medicul oftalmolog Monica Pop a vorbit despre regretata actrița Tama Buciuceanu Botez intr-un interviu pentru emisiunnea Agenția VIP, de la Antena Stars. Monica Pop a fost prezenta la aniversarea de 90 de ani a Tamarei Buciuceanu Botez. Marea actrița a așteptat-o cu flori. "Am fost la ziua de nastere…

- Armata siriana va trimite trupe in nordul tarii, in "confruntarea cu agresiunea" Turciei care desfasoara acolo de cinci zile o ofensiva impotriva unei militii kurde, a anuntat duminica agentia de presa de stat Sana, citata de France Presse. Agentia nu ofera mai multe detalii despre mobilizarea armatei…