- Dunarea Calarași a promovat in prima liga și a inceput deja perioada de transferuri. Echipa lui Dan Alexa a obținut astazi semnatura lui Ndiaye Mediop, jucator dorit de Dinamo, FCSB și Viitorul. Primul jucator care a semnat cu Calarași este Ndiaye Mediop. Senegalezul de 26 de ani este golgeterul celor…

- Echipa de fotbal Dunarea Calarasi castigat in premiera pentru fotbalul calarasean Liga a 2 a, promovand in Liga 1.In ultima etapa, formatia pregatita de Dan Alexa a invins Metaloglobus in deplasare cu 2 0, mentinandu si avansul fata de AFC Hermannstadt, a doua formatie care a acces direct in prima divizie.Festivitatea…

- Marian Dima Aparatorul central Bogdan Sandru – jucator din Baicoi, nascut in 1989, va reveni in Liga I, unde este penurie de jucatori prahoveni, odata cu promovarea echipei sale actuale, Dunarea Calarasi, in primul esalon! Sandru – care are deja 13 meciuri in primul esalon, pe cand evolua pentru Pandurii…

- Dunarea Calarasi a invins, pe teren propriu, scor 3-1, pe Ripensia Timisoara si si-a asigurat, matematic prezenta in Liga 1 in sezonul viitor. Promovarea in primul esalon al fotbalului romanesc a innebunit suporterii. S-a cantat, s-a dansat la stadion, toata lumea a fost in sarbatoare.

- Dunarea Calarași a confirmat ceea ce era de așteptat, a invins Ripensia și a rezolvat enigma promovarii. Timișorenii nu au facut figurație, au condus cu 1 – 0, dar pana la urma au cedat in fața echipei gazda. Scorul a fost deschis de banațeni in minutul 31, prin Toma, la o lovitura…

- Plecat de la Mouscron deși avusese un start excelent in acest sezon, Mircea Rednic este liber de contract. Totuși, presa din Belgia vine cu o ipoteza incredibila. Tehnicianul ar fi negociat cu Gigi Becali și s-ar fi ințeles cu patronul FCSB sa preia echipa din vara. Patronul FCSB este in garda și in…

- Edward Iordanescu, spre Voluntari. Ar antrena pe stadionul botezat cu numele tatalui sau. Pus pe liber de Astra Giurgiu, formație pe care a dus-o pana in play-off, Iordanescu junior s-ar putea muta la Voluntari. Ilfovenii sunt nemulțumiți de antrenorul Claudiu Niculescu, iar in ultima perioada l-au…

- Gheorghe Tadici vorbește de noul sau proiect la echipa naționala de tineret. Tehnicianul care a crescut multe generații de jucatoare a implinit marți 66 de ani și viseaza sa duca din nou Romania pe podiumul mondial. Handbalul a fost și este ca un drog pentru Gheorghe Tadici. Un tehnician apreciat și…