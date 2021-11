Stiri pe aceeasi tema

- Germania se confrunta cu o creștere puternica a numarului de infectari, iar virusului ”se raspandește dramatic”, a atras atenția la Berlin purtatorul de cuvant al Angela Merkel. In vreme ce țara a inregistrat un nou record de imbolnaviri, șefa guvernului inca in funcție a cerut miercuri o intalnire…

- În 2004, analizam perspectiva unei Germanii cu „Trabi la volan”, Trabi fiind alintul pentru Trabantul redegist. Era o metafora pentru perspectiva primului cancelar-femeie din istoria țarii, Angela Merkel (CDU), provenind din Germania de Est. Ea era pe atunci șefa Opoziției, în…

- Germania a inregistrat sambata cea mai ridicata rata a infectarilor cu Covid-19 de la jumatatea lunii mai, atingand pentru ultimele sapte zile pragul de 100 de cazuri la 100.000 de locuitori. Pana in luna august, acest prag era stabilit ca limita pentru introducerea unui lockdown strict, relateaza Reuters.…

- Salariile persoanelor care nu sunt vaccinate impotriva Covid-19 nu vor mai fi acoperite de stat (sub forma de indemnizații) in Germania in perioadele de carantina, a anunțat miercuri ministrul sanatații, relateaza AFP. Decizia, negociata cu regiunile germane, va intra in vigoare la 1 noiembrie.„Se spune…