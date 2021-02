Stiri pe aceeasi tema

- Au fost depistate in ultimele 24 de ore 2.419 cazuri de coronavirus la nivel național, dupa efectuarea a 16.645 de teste. In Timiș sunt 235 de cazuri noi, cele mai multe la nivel național dupa București. 52 de decese sunt raportate la nivel național de sambata pana duminica.

- Comisia a trimis astazi, 18 februarie, scrisori de punere in intarziere Germaniei, Portugaliei și Romaniei din cauza transpunerii incorecte a celei de a 4-a Directive privind combaterea spalarii banilor ( DCSB4 ). Termenul de transpunere a DCSB4 a fost 27 iunie 2017. In urma unei evaluari a masurilor…

- Comisia Europeana a trimis joi României o scrisoare de punere în întârziere din cauza transpunerii incorecte a celei de a 4-a Directive privind combaterea spalarii banilor (DCSB4). Alaturi de România au mai primit asemenea scrisori Germania și Portugalia. Termenul de transpunere…

- Potrivit Comisiei, termenul limita de transpunere pentru Directiva a fost 27 iunie 2017. Ministrul Claudiu Nasui a depus plangere penala la DNA pentru suspiciuni de frauda „Comisia a concluzionat ca mai multe dispoziții ale directivei nu au fost transpuse corect in legislația naționala. Lupta…

- Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a explicat faptul ca Alianța investește foarte mult pentru securitatea flancului Estic și se intarește prezența militara la Marea Neagra. Citește și: SURSE - Cine ar putea fi noul Avocat al Poporului: negocieri dure in coaliție “In ultimii…

- Tulpina este deja predominanta in Marea Britanie și este foarte probabil sa se extinda in toata lumea, a avertizat Sharon Peacock.Directoarea Covid-19 Genomics UK a anunțat ca tulpina britanica a suferit deja mutații. Noua mutație la proteina ”spike”, identificata prima oara in Bristol, este considerata…

- Lupta cu pandemia nu s-a terminat și avem de gestionat o criza economica fara precedent, care afecteaza sever ramuri ale economiei și distruge locuri de munca. Marea provocare este cum sa avem redresare, creștere economica cu consolidare fiscala/bugetara in anii ce vin, se arata in raportul de analiza…

- UEFA a organizat miercuri tragerea la sorți pentru runda preliminara din calificarile la EURO 2022 pentru reprezentativele Under 19. Romania s-a aflat in urna a doua valorica la tragerea la sorți, iar adversarii din prima faza a preliminariilor vor fi Turcia, Letonia și San Marino.