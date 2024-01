Stiri pe aceeasi tema

- Gripa aviara s-a reactivat pe lacurile din Falticeni și din pacate se inregistreaza decese masive la lebede.De la inceputul acestei saptamani s-a dat alerta sanitar-veterinara iar pana joi erau adunate 40 de lebede moarte de pe lacul Pocoleni. Cel puțin alte 20 urmau sa fie stranse și neutralizate ...

- Un atac armat a avut loc sambata intr-un centru comercial din Florida, SUA. Un barbat a murit, iar mai multe persoane au fost ranite, transmite The Guardian. Șeful poliției din Șeful poliției din Ocala a declarat ca barbatul a murit, dupa ce a fost impușcat de mai multe ori intr-un centru comercial,…

- Comisia pentru Situații Excepționale a Municipiului Chișinau a declarat situație excepționala de nivel aviar, in legatura cu depistarea de catre Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor unor focare de influența aviara, inclusiv pe teritoriul municipiului. O decizie in acest sens a fost aprobata…

- O femeie a murit și doua persoane au fost ranite, joi, dupa ce un brad inalt de 20 de metri a cazut la un targ de Craciun dintr-un oraș din Belgia, potrivit The Guardian.O femeie a fost ucisa și doua persoane au fost ranite de un brad mare de Craciun care s-a prabușit in orașul belgian Oudenaarde,…

- La inceputul lunii decembrie, tone de sardine și macrou au fost gasite plutind la suprafața marii in apropierea portului de pescuit Hakodate din Hokkaido. Oficialii din Japonia au recunoscut ca incearca sa stabileasca de ce peste o mie de tone de pești morți au ajuns la țarm in ultimele zile, dar neaga…

- Un bebelus de șapte luni, diagnosticat cu rujeola, a decedat, in judetul Brasov. Conform INSP, in perioada 01.01.2023-10.12.2023, in Romania au fost notificate 2.010 cazuri confirmate cu rujeola in 29 de judete si in Municipiul Bucuresti, transmite News.ro.

- Capitala Indiei, New Delhi, a fost cuprinsa de un strat dens de ceata toxica, iar unele scoli au fost inchise dupa ce indexul pentru calitatea aerului (AQI) s-a deteriorat pana la nivelul „sever”. Multi dintre cei 20 de milioane de locuitori ai New Delhi-ului s-au plans de iritatii ale ochilor si de…

- Un bebeluș din Marea Britanie a murit la șapte saptamani de la naștere din cauza ca medicii nu i-au facut o injecție de rutina. La spital s-a inregistrat in mod greșit ca i se facuse o injecție cu vitamina K, necesara pentru coagularea sangelui. Parinții spun ca aceasta eroare e o cruzime din partea…