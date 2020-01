Stiri pe aceeasi tema

- Simptomele tanarului de 24 de ani din Bacau, student in China, despre care presa a scris ca ar putea fi infectat cu noul coronavirus, s-au diminuat, astfel incat este „putin probabil” ca acesta sa fi contactat virusul mortal din Orient, informeaza un comunicat al Ministerului Sanatatii.

- Patru persoane din Thailanda sunt infectate cu noul coronavirus identificat in China, crescand temerile la nivel global cu privire la aparitia unei epidemii, au informat autoritatile, citate de DPA. Ministerul Sanatatii Publice a precizat miercuri intr-o declaratie ca inca doua persoane au fost testate…

- Virusul letal a ajuns in Statele Unite ale Americii. Autoritațile SUA au confirmat primul caz de coronavirus. Acesta a fost semnalat in statul Washington, in Seattle. Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Epidemiilor urmeaza sa faca un anunț oficial in seara de marți in legatura cu acest caz,…

- Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Epidemiilor a depistat in Statele Unite primul caz de coronavirus provenind din China, urmand sa faca un anunt oficial marti seara, afirma surse citate de CNN.Primul caz de coronavirus provenind din orasul chinez Wuhan a fost depistat in statul…

- Virusul care se raspandeste in China se transmite de la o persoana la alta, a declarat luni Zhong Nanshan, un expert din cadrul Comisiei guvernamentale chineze pentru Sanatate Publica, citat de cotidianul Corriere della Sera.Autoritațile chineze au anunțat ca in ultimele doua zile au depistat…

- Virusul necunoscut depistat in China a pus in alerta si autoritatile romane. Cu toate ca nu avem zboruri directe cu China si sunt putine sanse de contaminare, spitalele din Romania au fost informate de existenta lui si Centrul National de supraveghere si Control al Bolilor a emis avertizari de calatorie.…

- Misterioasa pneumonie virala care afecteaza in prezent China a fost detectata la un pacient japonez care s-a aflat in sejur la inceputul lunii ianuarie in orasul chinez Wuhan, epicentrul acestei noi maladii, a anuntat joi Ministerul Sanatatii din Japonia.

- Circa 60 de persoane au fost diagnosticate cu o forma misterioasa de pneumonie virala in China, iar autoritatile din domeniul sanatatii din orasul Wuhan au anuntat ca nu este vorba despre un focar de sindrom respirator sever acut (SARS), sindrom respirator din Orientul Mijlociu (MERS) sau de gripa…