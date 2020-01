Virusul chinez a ajuns în Europa: două cazuri de infectare au fost diagnosticate în Franța Doua cazuri de infectare cu noul coronavirus chinez au fost confirmat în Franța, fiind primele de acest tip din Europa, a anunțat vineri seara ministrul francez al Sanatații, Agnès Buzyn, potrivit AFP.



Este vorba de un pacient internat la Bordeaux (sud-vest) și un altul la Paris, a afirmat aceasta, într-o conferința de presa.



Agnès Buzyn a precizat ca autoritațile vor lua toate masurile în încercarea de a stopa propagarea virusului.



Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

