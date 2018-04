Stiri pe aceeasi tema

- Radio Sud se pregateste de sarbatoare! Saptamana aceasta, cand aniverseaza 21 de ani, le ofera ascultatorilor sai cadouri speciale. Vineri, pe 20 aprilie in studio va fi o mega-petrecere, cu distractie, voie buna, invitati de marca, sesiuni live si multe ...

- Joi, primii 100 dintre voi care au ajuns la sediul Virgin Radio Romania au spus live CSAUD. Am inceput maratonul la 7:30 live pe pe pagina noastra de Facebook, apoi am continuat cu participanții in direct in toate programele, pana cand Reme a ajuns fața in fața cu ascultatorul cu numarul 100 care ne-a…

- Alexandra i-a facut Alinei un wake up call de milioane, asta dupa ce a relaxat-o dis de dimineața, iar cele doua și-au unit chakrele și au visat la o savana calduroasa cu leuți. Daca si tu vrei sa incepi ziua fresh, alege cine te trezește din echipa Virgin Tonic. In fiecare dimineața, la Virgin Radio…

- In fiecare an, pe 21 martie, sarbatorim Ziua Internaționala a Poeziei in sute de locații Julius Meinl din intreaga lume, unde poți trezi poetul din tine, devii inspirat, scrii și Platești cu Poezie. Iar inspirația poate veni simplu chiar din muzica pe care o asculți la Virgin Radio Romania. Ionuț s-a…

- Tu ți-ai imaginat vreodata cum ar fi sa fii trezit la 6 de o pacaleala? Ionuț i-a facut o propunere super amuzanta lui Cristian Robe, iar reacția lui a fost suuper amuzanta și o poți asculta mai jos! Daca si tu vrei sa incepi ziua fresh in direct la Virgin Radio Romania, poti alege cine... View Article

- La mulți ani, mama! La mulți ani, fetelor!Azi nu este doar Ziua Internaționala a Femeii, 8 martie este și #AngryMomsDay, adica ziua in care vedem cum destresam impreuna cea mai tensionata mama cu un premiu de 1.000EURO. Acum a sosit momentul ca tu sa decizi cine va caștiga premiul de 1.000EURO la Virgin…

- Colaborarea inceputului de an a venit de la Antonia și Connect-R, care au lansat impreuna piesa “Adio“. Imediat dupa lansare, cei doi au venit in studioul Virgin Tonic, unde au interpretat superb noua piesa. “Ma bucur pentru aceasta colaborare cu Connect-R, un artist pe care il apreciez. Imi place mult…